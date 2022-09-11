Услуги зарубежного туризма в регионе подорожали на 63%

В Тюменской области растет рынок платных услуг. В январе-июле 2022 года их предоставлено на общую сумму 84 млрд 011,8 млн рублей. Годом ранее за тот же период – на 76 млрд 092,2 млн рублей. Таковы оперативные данные Тюменьстата, сообщает Вслух.ру.

В первом квартале объем превышал 11 млрд рублей. С апреля по июль – стабильно более 12 млрд рублей, хотя в прошлом году эту отметку удалось преодолеть только в декабре.

Услуги зарубежного туризма в Тюменской области дают самый высокий прирост. За год, то есть по сравнению с прошлым июлем, они подорожали на 63,2%. На 15,3% выросли в цене бытовые услуги, на 12,9% - услуги культуры, на 12% - услуги пассажирского транспорта, на 11,1% - медицинские услуги.