Регистрация на Областной студенческий форум продолжается

До 22 сентября студенты могут подать заявку на участие в Областном студенческом форуме. Во время события состоится вторая волна грантового конкурса "Моя идея" для муниципальных образований юга Тюменской области.

Студенческий совет региона совместно с "Моей территорией" проводят вторую волну Областного студенческого форума. Во время мероприятия есть возможность выиграть грантовый конкурс и получить до 50 000 рублей на реализацию своего проекта. Участники форума пройдут образовательную программу, где они совместно с экспертами проработают свои проекты и увеличат шансы на победу.

Оформить заявку на участие в форуме можно через группу Студсовета в соцсетях, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.