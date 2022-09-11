Сотрудники ишимской скорой помогли женщине в стремительных родах

Фельдшера станции скорой помощи Ишима Ольга Саранчина и Туйчибой Дадобоев, находясь в командировке в Армизонском районе, приняли участие в домашних родах.

У женщины это были ее пятые роды. Приехав по указанному в заявке адресу, медицинские работники обнаружили, что роды уже идут и причем стремительные.

- Мы были уверены, что довезем пациентку до больницы, где она и должна была рожать. Все происходило очень быстро, мы едва успели развернуть акушерскую укладку, как на моих руках оказалась новорожденная, - рассказывает Ольга Саранчина. Пока проводили обработку малыша и ждали появления "детского места", на свет неожиданно собрался появиться и второй малыш. Это стало большим сюрпризом как для фельдшеров, так и для мамы.

- За 32 года моей медицинской практики это были первые роды, непосредственным участником которых я стала, - делится Ольга Саранчина. - Много раз транспортировали женщин с родовой деятельностью, успевали довезти, в этот раз все было нестандартно и очень волнительно. К счастью, все прошло хорошо, обе малышки родились здоровыми и крепкими, по 3 кг каждая.

Пока бригада работала с новорожденными и роженицей, навстречу им была направлена врач-педиатр и вызвана бригада Центра медицины катастроф. Маму с детьми доставили в Перинатальный центр Областной больницы №4, уточнили в пресс-службе ГБУЗ ТО "ОБ №4" (г.Ишим)