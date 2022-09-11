В Голышмановском районе будет расширен музей

Воплощать идею будут совместно со специалистами Центра культуры и досуга.

Полмиллиона рублей направят на расширение музейной комнаты культуры, созданной при Голышмановском Центре культуры и досуга. Такой грант Президентского фонда культурных инициатив выиграл благотворительный фонд "НАШЕ ВРЕМЯ". Воплощать идею будут совместно со специалистами ЦКД.

- Средства гранта направим на оборудование для музейной комнаты и оформление двух новых крупных экспозиций. Совместно с представителями культуры хотим сохранить накопленные материалы и экспонаты культурного наследия нашего округа, также продолжим собирать их. В перспективе эта музейная комната станет образовательным пространством. Здесь будут проводиться экскурсии и мастер-классы, познавательные мероприятия и уроки, тематические вечера и развлекательные квесты, - пояснила исполнительный директор БФ "НАШЕ ВРЕМЯ" Ольга Бадрызлова.

В музейной комнате уже есть тематические экспозиции об истории культуры, теперь появилась возможность обустроить её более современно, уточнила Комсомольская правда - Тюмень.