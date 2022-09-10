В 2022 году более ста иностранцев из дальнего зарубежья переехали в Тюменскую область

В Тюменской области за год население Тюменской области увеличилось на 3,5 тысячи человек. И на 1 июля 2022 года оно составило 1 млн 551,6 тысячи человек. С оперативными данными Тюменьстата ознакомился Вслух.ру.

В первом полугодии на постоянное место жительство в Тюменскую область переехало 22 тыс. 582 человека. Основная часть – 19 тыс. 945 – из других регионов России. 2 тыс. 512 граждан прибыли из стран СНГ, 125 – из дальнего зарубежья.

За шесть месяцев, по данным ведомства, родилось 8 тыс. 556 малышей.