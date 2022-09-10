Итоги "Трудового лета-2022" подвели в Тюменском районе

За три месяца каникул в муниципальных образованиях Тюменского района было трудоустроено почти 3 тысячи детей и подростков. Сто лучших из них приехали на праздник закрытия "Трудового лета-2022", организованный районным управлением по спорту и молодёжной политике в с. Успенка.

Трудовые отряды поделились на 10 команд, чтобы пройти 12 станций, на каждой из которых их ждало задание на смекалку, ловкость и командное взаимодействие. С удовольствием поучаствовали команды в массовом танцевальном флешмобе "Звезды трудового лета".

В конкурсе на "Лучший подростковый отряд" ребята представили свои видеовизитки и рассказали о проделанной работе. Были и комичные сценки, и песни, и яркие танцы. С участниками на сцене часто танцевал весь зал. Подростки побывали на мастер-классах от Кванториума и университетов г. Тюмени - отличная возможность ближе познакомиться с вузом, а может и определиться с профессией.

Глава Тюменского района Светлана Иванова рада за ребят: "Каждый нашел себе направление по душе, а значит, почувствовал радость труда, созидания, возможность стать частью трудового коллектива, внес свой вклад в развитие предприятия, своего муниципального образования," - подчеркнула она.20 подростков, которые наиболее ярко проявили себя в работе летом, получили из рук главы района заслуженные награды.

По материалам пресс-службы главы Тюменского района.