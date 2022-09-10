В Тюмени проводятся социальные субботники

Два года волонтеры "Оперативного штаба добрососедства" в Тюмени проводят социальные субботники. Они оказывают адресную помощь одиноким пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации проекта "Добро рядом 2.0" также происходит развитие и корпоративного волонтерства. На этот раз волонтеры компании "Газпромнефть ― Ямал", взяв с собой инвентарь для уборки, поспешили на помощь к Евгении Павловне. Активисты провели в ее квартире генеральную уборку: помыли окна, протерли двери и подоконники от пыли.

"Спасибо большое, ребята! Без вас я бы не навела порядок в квартире. Очень рада, что в нашем городе есть люди, которые готовы прийти на помощь" ― делится впечатлениями о работе волонтеров Евгения Павловна.

Стать частью команды Оперативного Штаба или рассказать о сложной жизненной ситуации можно, позвонив в call–центр по телефону 8(3452)51-77-05 (будние дни с 8:00 до 16:30), написав в чат мессенджера соседской взаимопомощи или отправив сообщение через социальную сеть "ВКонтакте".

По материалам департамента социального развития Тюменской области.