У жительницы Голышманового района необычная коллекция чайников

Жительница деревни Боровлянка Людмила Петухова собирает уникальные заварочные чайники. В её коллекции — 80 экспонатов. Самый маленький из них вмещает лишь одну чаинку, а самый большой — трёхлитровый.

- Я работала старшим воспитателем в Боровлянском детском саду. Когда вышла на пенсию, у меня появилось больше свободного времени на увлечения, - рассказала Людмила Васильевна. - Вот уже лет пять, как собираю чайники-заварники. Началось всё с декоративного, который всего с напёрсток — в высоту 2 сантиметра. Моя знакомая хотела его выбросить за ненадобностью, но я решила дать ему вторую жизнь.

Позже у Людмилы Петуховой появились другие экспонаты: сама купила, родственники и друзья дарят, земляки приносят. В её коллекции есть чайники из Китая, Японии, Турции, Казахстана, Грузии и многих российских городов.

- Много читаю о церемониях чаепития в разных странах, изучаю историю появления

В этом году Людмила Петухова половину чайников из своего домашнего музея выставляла на празднике чая. Его организуются в деревне Боровлянка уже несколько лет подряд, сообщает АИФ-ТЮМЕНЬ.