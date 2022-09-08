Областная школа соцпроектирования научит волонтеров создавать проектные команды

Региональная стажировка в рамках проекта "Творить добро просто" начинается 8 сентября в 13:30, участвуют в ней около 40 человек: авторы лучших проектов, активные представители центров добровольчества, которые прошли этап акселерации и завершили проект. За три дня они узнают, как создавать и управлять проектными командами, презентуют свои проекты.

В первый день стажировки состоится нетворкинг – экспресс презентация проектных команд. Участники расскажут о своих проектах и смогут познакомиться с деятельностью друг друга, наладят контакты для партнёрства. Во второй день пройдут кейс-сессии, в рамках которых участники узнают правила эффективной работы с некоммерческими организациями и взаимодействовать с бизнес компаниями в рамках добровольчества. В заключительный день состоится тренинг-сессия "Управление проектами. Работа с сообществами", где участники научаться управлять проектными программами и продвигать их через сети интернет.

Организатором выступает Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области.