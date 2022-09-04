Тюменская мастерица раскрыла секреты изготовления букетов из мягких игрушек

Тюменка Светлана Кобякова третий год занимается изготовлением букетов из плюшевых зверушек.

Женщина работает охранником, а для души создает букеты с зайчиками и мишками.

– После несчастного случая у меня осталась одна рабочая рука – правая, но было сильное желание занять себя интересным и полезным делом, – рассказала Светлана. – Раньше я любила "рукодельничать" и полученные навыки пригодились в освоении нового ремесла.

Светлана больше не могла вязать, но делать букеты – научилась, держа ножку букета ногами и оформляя композицию одной рукой. Мягкие игрушки создают атмосферу добра и напоминают людям о детстве, поэтому мастерица использует их в качестве основных элементов для оформления необычных букетов.

– Историю увлечения тюменцев таким хобби знаю плохо, но, говорят, что интерес к нестандартным букетам появился после 2005 года, когда букеты из цветов стали слишком привычными, – рассказала Светлана.

Больше всего женщина любит делать букеты к 1 сентября и детским дням рождения. Причем, Светлана делает букеты для души и дарит их друзьям и знакомым. За неделю женщина иногда делает три-четыре букета.

Однажды Светлана подарила букет племяннице, а в гостях у девочки была подружка, которая тоже захотела такой букет. Через два дня женщина сделала подобный букет для подружки, потому что в точности повторить его невозможно. Каждый букет по-своему уникален, считает мастерица.

Один день уходит на изготовление каркасов букета из плотного картона, пенопласта и древесины. При желании за день с помощью горячего клеевого пистолета можно сделать три каркаса. После этого конструкции застывают и на следующий день уже можно приступать к оформлению букета, уточнила Тюменская область сегодня.