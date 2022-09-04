Рост тепличных томатов советуют остановить тюменским дачникам

В сентябре, когда уже близки ночные заморозки близки, стоит позаботиться не только о растениях на открытом грунте, но и о тепличных культурах. Так, в начале месяца стоит остановить развитее томатов путем обрезки.

- Важно сделать акцент на окончательное дозревание уже имеющихся плодов, - пояснила опытная дачница Марина Белкина. - Не допускайте появления новых пасынков, но не выламывайте их, а аккуратно обрезайте и желательно стерилизованным инструментом. Некоторые полностью удаляют все верхние части растений и боковые побеги, включая листья, оставляя только голые стебли, на которых дозревают по 2-4 плода. Проверено на практике, на кустах томаты лучше сохраняются, чем при домашнем дозаривании.

Нужно учесть, что перезревшие томаты отбирают на себя слишком много ресурсов растения, что в конце сезона просто недопустимо. Эксперт советует в сентябре отдать предпочтение скромному поливу томатов и если почва не очень плодородная, то надо бы наполнить ее минеральными и органическими удобрениями. Тем, кто хочет подольше продержать томаты в активном состоянии, можно подумать об обогреве теплицы, сообщает АИФ-ТЮМЕНЬ.