Известный тюменский физкультурник поделился собственной методикой занятий

Собственный опыт противостояния недугам становится основой для уникальных методик – как это произошло с известным в Тюмени физкультурником, тренером клуба "Антей" Сергеем Шороховым.

Больше 10 лет назад Сергей Тимофеевич столкнулся с серьезным заболеванием – у него появились сильные боли в области бедра. Врачи, к которым он обращался, не смогли поставить точного диагноза. Между тем, боль была настолько сильной, что иногда ветеран спорта, как ему казалось, готов был к ампутации ноги, лишь бы прекратить страдания.

К сожалению, не все известные методики, в случае с Сергеем Шороховым оказались неэффективными. Тогда тюменский приверженец здорового образа жизни стал выполнять уже существующие комплексы упражнений и искать собственные способы избавления от недуга.

– Люди в возрасте часто страдают от хронических заболеваний и многие из них, как прежде и я, терпят сильные боли. Лучшим лекарством являются регулярные занятия физкультурой, – убежден Сергей Тимофеевич. – Теперь, после поиска необходимых физических упражнений, я точно знаю, как с их помощью за три минуты избавиться от боли, и хочу, чтобы мой опыт помог людям, которые страдают.

Во время встречи в Аптекарском саду Сергей Шорохов прямо на траве рядом с памятником Григорию Распутину продемонстрировал простые и, по словам ветерана спорта, чудодейственные упражнения, призванные помочь пенсионерам избавиться от болей в коленных суставах.

– Нужно всегда начинать с малого – сядьте на кровать, ноги подожмите под себя и медленно приподнимайте таз и выполняйте покачивания, – прокомментировал ход выполнения упражнения ветеран спорта. – Независимо от того, какая боль в ногах или пояснице, ежедневные занятия нужно начинать с этого. Чем больше вы будете их делать за один подход, тем лучше. В дальнейшем, когда боль наполовину уйдет, можно будет заниматься с большей интенсивностью. С помощью физической нагрузки мы растягиваем коленный сустав, кровь начинает циркулировать и сустав восстанавливается.

Причем, несложное упражнение для избавления от боли в коленных суставах – это не теория, это практика. За две недели ежедневных занятий можно полностью избавиться от болей, уверен Сергей Шорохов. Сейчас Сергей Тимофеевич – в прекрасной физической форме и его внешнему виду могут позавидовать даже 30-летние мужчины, сообщила Тюменская область сегодня.