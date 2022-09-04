Средняя зарплата тюменских врачей составляет почти 100 тысяч рублей по оценке Росстата

Уровень зарплат работников сферы здравоохранения выше общероссийского. В Уральском федеральном округе регион на третьем месте. Таковы данные Росстата, сообщает Вслух.ру.

По данным ведомства за первое полугодие 2022 года врачи и работники с высшим образованием в медучреждениях Тюменской области в среднем зарабатывали 99 тыс. 608,3 рубля. В среднем по стране специалисты получали 95 тыс. 363,6 рубля.

Самый высокий доход – в ЯНАО (232 тыс. 320,3 руб.), в ХМАО-Югре – 151 тыс. 555,3 руб. В Свердловской области врачи зарабатывали 91 тыс. 031,6 руб., в Челябинской – 83 тыс. 673,9 руб., в Курганской – 74 тыс. 446,2 руб.

Работники среднего медперсонала в Тюменской области зарабатывали 50 тыс. 895,3 рубля. В УФО этот показатель колеблется от 36 тыс. 123,6 руб. до 125 тыс. 026,2 руб. В целом по стране – 47 тыс. 901,9 руб.

В среднем по России доход младшего медперсонала - 40 тыс. 230,9 руб. В УрФО – от 31 тыс. 872,9 до 115 тыс. 540 руб. В Тюменской области – 48 тыс. рублей.