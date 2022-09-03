Тюменцам рассказали, как прививать ребенку финансовую грамотность

Финансовый консультант Елена Степанова поделилась мнением о том, как прививать ребенку финансовую грамотность. Она считает, что разговоры о деньгах можно начинать с детьми младшего дошкольного возраста, год от года усложняя темы. Ребенок должен понимать, что деньги не появляются из ниоткуда, что это результат труда и что неграмотные траты приводят к безденежью.

– В три-четыре года малыш через игру осваивает товарно-денежные отношения. Играйте с ним в парикмахерскую или магазин. Можно уже подарить кошелек, ведь деньги должны храниться в специальном месте, – рекомендует эксперт.

В пять-шесть лет дошколенку пора знакомиться с номиналом монет и банкнот, играть в сортировку – когда в одну стопочку складываются деньги одного номинала. В такой игре малыши быстро обучатся счету.

– Чтобы избежать несмолкаемого детского "купи", в магазине можно дать ребенку деньги и предоставить право выбора покупки, подсказать альтернативные варианты трат. Можно объяснить, что, отказавшись от покупки какой-то сладости, через время можно приобрести что-то более существенное, например, игрушку. Такие упражнения помогут сформировать способность к накоплениям, – считает Елена Степанова.

Вознаграждать детей деньгами за хорошую учебу или выполнение домашних обязанностей нежелательно, уверена Елена Степанова.

– По учебе не должна сложиться денежная мотивация, так же и с домашними обязанностями. Их выполняют потому, что живут вместе, являются семьей и ведут общее хозяйство. Можно вознаграждать детей лишь за то, что сделано сверх этих обязанностей, – говорит эксперт.

Полезно получать дополнительные знания помимо школьной программы. Основам и тонкостям финансовой грамотности можно обучиться как с помощью специалистов-финансистов, так и самостоятельно, уточняет Тюменская область сегодня.