В Тобольске помогли обрести новый дом брошенным кошкам

В Тобольске состоялась благотворительная выставка "Августейший кот", провели ее в мультицентре "Моя территория" совместно с центром помощи бездомным животным "Право на жизнь". Благодаря акции найти дом помогли пяти кошкам.

Событие прошло в многофункциональном зале, где на столах разместили переноски с кошками. Тоболяки могли посмотреть на животных и погладить их. Также стать хозяевами для котят и уже взрослых кошек, забрать их домой. Многие оставляли еду и амуницию для животных, финансово поддерживали фонд. Посетители фотографировали выставку и выкладывали снимки в социальные сети, обращая дополнительное внимание на проблему среди своих знакомых, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.