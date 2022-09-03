Горожан ждут новые спектакли и классика в новом сезоне

Осенний культурный сезон в Тюмени обещает быть ярким. Так, в Тюменский драматическом театре 165-ый сезон стартует 3 сентября с мюзиклом "Семейка Аддамс". А уже в середине месяца состоится премьера спектакля "Дом Бернарды Альбы" по произведению Федерико Гарсиа Лорки.

Тюменская филармония 15 сентября распахнет двери для любителей музыки. В VIII симфоническом сезоне зазвучит русская классика. Во главе оркестра встанет новый художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник. Произведения Н. Римского-Корсакова, М. Мусорского, А. Лядова предстанут в новом авторском прочтении.

В Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 9 сентября откроется выставка "Три эпохи Марка Шагала". Эта экспозиция – ретроспектива ключевых моментов пути художника как графика. Ценители искусства увидят работы известного художника по мотивам произведения Николая Гоголя, иллюстрации к Библии. В новом сезоне в музее представят и другие частные коллекции.

Молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко готовит к премьере семейный спектакль по повести Владислава Крапивина и комедию "Косые угодники" по пьесе Дамира Салимзянова. Последнюю зрители уже посмотрят 23 сентября, сообщает АИФ-ТЮМЕНЬ