Выставка о Севере как образе жизни и месте силы начала работу в Тюмени

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

В главном корпусе музейного комплекса им. Словцова с 1 сентября начала работу выставка "Безграничный Север", рассказывающая о Севере как цели и ценности, мечте и образе жизни, родине и месте силы. Вход свободный для всех желающих.

Север – это край таёжных просторов, белоснежных арктических горизонтов, магии северного сияния и волшебства белых ночей. Место, где берет начало чистая энергия нашей страны. Сегодня этот край — крупнейшая нефтегазоносная провинция, ресурсы которой составляют 60% национального сырьевого ресурса России. Здесь открыто около 500 нефтяных, газонефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений.

Во второй половине ХХ века эта территория стала важным местом реализации государственного проекта развития страны. Это выражалось в потребности цивилизации проверить свои ценности в столкновении с нетронутой природой, во взаимодействии с культурами народов, населявших эти земли. И важным условием этой встречи было искусство. Во все времена Север привлекал внимание не только исследователей, но и художников, спешащих запечатлеть его красоты.

На некоторых картинах в рамках выставки представлен Север, который еще ждет своих первопроходцев. Север, где человек созвучен Природе во всех ее проявлениях. Одни работы насыщенные и напряженные, другие светлые и лиричные, но объединяет их общая тема – любовь к Северу, территории динамичного развития в сочетании с традиционной культурой края.

Широта и размах природного целого, представленного в живописи Седова, Оболенинова, Рудина, дополнена образами Шруба, Овчарова и других художников. Отдельной темой в экспозиции звучит соседство северной природы и местных жителей. В составе выставки около 60 произведений живописи, графики и макетов из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения. В большинстве работ представлен Ямал, его земля, реки и небо, народы и их традиционная культура. Многие из них экспонируются в Музейном комплексе им. Словцова впервые.

Посетить выставку "Безграничный Север" можно в любой день, кроме понедельника, по адресу: ул. Советская, 63. Подробнее об экспозиции - по телефону: 8 (3452) 45-35-90. Возрастная категория 0+