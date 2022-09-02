Представители вузов обсудили вопросы противодействия коррупции

Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Член Общественной палаты РФ, делегированная Общественной палатой Тюменской области в состав Общественной палаты РФ, член комиссии по образованию и науке Общественной палаты Тюменской области Ольга Загвязинская выступила модератором круглого стола "Как противодействовать коррупции в высшем образовании", который состоялся на площадке Казанского инновационного университета им. Тимирясова в рамках форума Общественной палаты Российской Федерации "Сообщество".

Его участниками стали представители российских вузов и прокуратуры Республики Татарстан. ОБ этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"На повестку были вынесены вопросы подготовки кадров для сферы образования, коррупционные риски, механизмы выявления и устранения причин и условий, способствующих проявлениям коррупции, влияние вузовских органов управления на профилактику коррупции. Состоялся откровенный обстоятельный разговор о том, как можно свести коррупционные проявления к минимуму", – комментирует Ольга Загвязинская.

В частности, первый проректор КИУ имени Тимирясова Игорь Бикеев акцентировал внимание на недопущении сотрудником прямых или косвенных высказываний, а также действий, которые могут быть расценены как намеки о вознаграждении.

Член экспертного Совета при управлении Президента РФ по вопросам противодействия коррупции Павел Кабанов дал оценку внешним и внутренним антикоррупционным функциям в системе образования.

Проректор КФУ по общим вопросам Ришат Гузейров обозначил необходимость обеспечения проведения мероприятий по профессиональному развитию в сфере противодействия коррупции для работников вузов, а также усилении работы со студенческими антикоррупционными комиссиями.

В свою очередь, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Института государства и права ТюмГУ Галина Пережогина поделилась успешным опытом вуза, представив доклад "Обычная благодарность" как социально-правовой феномен", где рассказала коллегам о налаженном в институте механизме работы, в том числе о проводимых в университете адаптационных встречах с новыми сотрудниками и студентами.

Свой доклад о работе прокуратуры по антикоррупционному просвещению в сфере образования представила старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова. Она же подготовила для присутствующих несколько видеосюжетов.

Проректор по безопасности Белгородского государственного технологического университета им. Шухова Владимир Борисовский поделился опытом работы в вузе по профилактике коррупционных проявлений.

По итогам мероприятия готовятся рекомендации для Общественной палаты РФ по противодействию коррупции в образовании.