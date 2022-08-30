Тюменцы узнали про китайский феномен и особенности делового общения

Китаевед-публицист Николай Вавилов провел лекцию для тюменцев в рамках проекта "КонцептХаб", темой которой стало социальное и экономическое развитие Китая, возможности для взаимодействия в социальной и деловой сфере.

Лектор рассказал об экономической ситуации в странео важных изменениях за последние несколько лет, поделился советами, как выстраивать отношения с Китаем, и рассказал об особенностях китайской нации.

Вавилов отметил, в 2007 году экономика Китая была сравнима с экономикой небольшой европейской страны, но уже при Си Цзиньпине удвоилась и сейчас стала равна экономике США. При жизни одного китайца, за одно поколение, экономика выросла в 56 раз, а вся мировая торговля происходит вокруг Тайваня в Южно-Китайском море. По мнению Николая Вавилова, у Китая "глобальные планы на глобальное господство".

"Китайцы — это неоднородная нация, и даже если вы жили около года в одной китайской провинции, то, скорее всего, вы мало знаете о Китае. Китайцы не любят ничего транслировать в окружающую среду и ничего не говорят откровенно, а также не делятся своими планами", — поделился спикер проекта "КонцептХаб" Николай Вавилов.

Лектор прожил 10 лет в разных провинциях Китая, учился и работал в стране, а также написал книгу "Китайская власть". Лекцию Николая Вавилова "Китай вчера, сегодня, завтра — тренды китайской социальной и экономической жизни" можно посмотреть здесь.

"КонцептХаб" — это познавательные и бесплатные лекции для всех желающих. Спикеры общаются с участниками проекта на актуальные темы в неформальной обстановке, а также отвечают на интересующие вопросы. Поддержку проекту оказывает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.