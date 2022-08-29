В России активизировали работу горячей линии по коронавирусу

Общероссийская горячая линия по коронавирусу работает по номеру 8-800-2000-112. Она организована в партнерстве с АНО "Национальные приоритеты" в рамках проекта Стопкоронавирус.РФ — федеральной кампании по информированию населения о Covid-19, мерах профилактики и борьбы с ним, сообщили в пресс-службе уральского подразделения Ростелекома.

Число ежедневно выявляемых пациентов с коронавирусом в России растет с середины лета. За месяц (с 25 июля по 25 августа 2022 года) заболеваемость увеличилась более чем в пять раз, по данным официального портала Стопкоронавирус.РФ. В сложившейся эпидемиологической обстановке необходимо организовать оперативный доступ к актуальной и своевременной информации для граждан.

"Специалисты "Ростелеком Контакт-центра" активизировали работу горячей линии, обновили протоколы системы управления знаниями. В круглосуточном режиме операторы отвечают на вопросы граждан о симптомах заболевания, необходимых процедурах при возвращении в РФ из-за рубежа, предоставляют статистику заболевших и выздоровевших. Кроме того, на горячей линии можно записаться на вакцинацию в любом населенном пункте страны", - отмечается в релизе.