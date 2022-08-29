С тюменскими школьниками проведут уроки дорожной безопасности

Сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям повторить с детьми правила дорожной безопасности и выбрать безопасный маршрут от дома до школы.



Важно объяснить ребенку приоритет регулируемого пешеходного перехода перед нерегулируемым, почему нельзя бежать через дорогу и пользоваться во время перехода проезжей части наушниками и телефоном.

Со своей стороны, сотрудники ГИБДД не только проведут с детьми уроки дорожной безопасности, но и, в помощь родителям, сделают наглядные "дорожные шпаргалки", которые взрослые смогут ежедневно отправлять детям в мессенджерах. Эти призывы будут размещены в родительских чатах, для их последующего использования.

В этом году на дорогах Тюменской области ранены 284 ребенка, двое детей погибли, это не намного меньше, чем годом ранее. Каждый четвертый пострадавший ребенок - пешеход, каждый второй – пассажир автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.