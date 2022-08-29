Обмолот озимых завершается в Тюменской области

Завершается обмолот озимых культур: убрано 84 процента от нужного объема. На 67 процентов от необходимых показателей обмолочен горох.

В тройке лидеров по обмолоту зерна верхнюю строчку занимает Упоровский район (23 процента). Серебро (19 процентов) – у Исетских и Казанских земледельцев.

В последнем идет уборка ячменя, овса. Полностью завершена уборка гороха.

– Два хозяйства ("Альянс-Агро" и агрокомплекс "Маяк") приступили к обмолоту пшеницы, – рассказал журналисту издания "Тюменская область сегодня" начальник управления по развитию АПК Казанского района Сергей Долгих. – Товаропроизводители применяют два вида уборки: раздельную и прямую. При раздельной культура остается на несколько дней на полях в скошенном виде: так зерно, за счет предварительного подсушивания, становится более качественным.

Ячмень, овес, горох и часть пшеницы идут на фураж, для приготовления комбикорма. Продовольственная пшеница используется в мукомольном производстве.

Аграрии Казанского района заняты, кроме уборки, и заготовкой кормов для нужд животноводства, сообщает Тюменская область сегодня.

Так, скоту запасли 6 929 т сена и 19 400 т сенажа. Что касается заготовки силоса, аграрии ждут, когда кукуруза достигнет молочно-восковой спелости.

– Сено и сенаж используются в качестве корма как молодняка (телят), так и дойного стада, только в разных пропорциях, поскольку "малышам" и "мамам" требуется разное количество энергии для жизнедеятельности. Так, большее количество сенажа, обладающего молокогонным эффектом, животноводы дают взрослым коровам, – пояснил Сергей Долгих.

Казанские земледельцы заботятся и об урожае 2023-го года: под эти нужды засыпано 2,5 тыс т семян. Проведена основная осенняя обработка пашни на площади 4 500 га.

Исетских хлеборобов в этом сезоне радует урожайность зерновых культур, в частности, ячменя.