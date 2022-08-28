Фильм о пользе спорта удалось снять тюменским лучникам

Документальный фильм "Точка опоры", снятый участниками тюменского лучного клуба "Пульс", рассказывает, как молодые люди смогли решить свои проблемы благодаря спорту и живому общению. Проект работы стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" тюменского мультицентра "Моя территория". На его реализацию выделили 148 тысяч рублей.

- Импульс к творчеству нам, участникам клуба лучной стрельбы, подарил грантовый конкурс, – рассказывает Дмитрий Батурин, автор идеи, готовивший заявку на грант, и руководитель команды, работавшей над фильмом. - Стали думать, какая тема может заинтересовать не только нас, спортсменов, но и других людей. Оказалось, что у всех есть опыт, как спорт помог справиться с социальными, психологическими проблемами, и поэтому решили рассказать о нем молодежи, своим ровесникам.

По словам Дмитрия Батурина, темы выгорания, потери активной жизненной позиции, страха перед будущим актуальны. Но если ты являешься членом какого-либо сообщества (необязательно спортивного), общаешься с людьми, чувствуешь их поддержку, то это помогает пережить сложный жизненный этап, обрести надежду, уверенность в себе, найти выход из тупика. Многие тяжело воспринимают работу "на удаленке", особенно остро проблема встала в связи с пандемией, сообщает Тюменская область сегодня. Например, сам Дмитрий работает один с 2019 года, так как его компания находится в Екатеринбурге и "живых" коллег он практически не видит. Конечно, очень не хватало общения.