Стажировку для начала карьеры могут пройти выпускники региона

Выпускники вузов и СПО могут пройти стажировку для приобретения опыта. Это послужит началом их карьеры. Программа в Тюменской области реализуется с 2009 года.

Причем обратиться могут выпускники, получившие дипломы в течение трех лет, кто находится в процессе поиска работы, а также студенты при наличии ходатайства учебных заведений.

Как сообщает Вслух.ру, стажировка длится до 3 месяцев, она входит в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке стажера. За каждым участником программы закрепляется наставник. По окончании работодатель может принять молодого специалиста на работу или оформить рекомендацию, отзыв.

Желающим нужно обратиться в центр занятости населения. При себе иметь паспорт РФ, СНИЛС, ИНН, документ об образовании, ходатайство учебного заведения (при наличии).