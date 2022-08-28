Механотерапию применяют в тюменском центре "Родник" для реабилитации детей

Механотерапия - один из видов лечебной физкультуры. Современные аппараты имеют широчайшие возможности, позволяя пациенту пассивно и очень точно совершать движения, которые он не смог бы выполнить собственными силами. Это очень важно при таких заболеваниях, как ДЦП, когда необходимо мягко и циклично восстанавливать объем движений тела.

В своей практике центр использует механотерапевтическое оборудование "ОРМЕД-релакс" - это установка для вибрационно-теплового роликового массажа. Профессиональное физиотерапевтическое оборудование, созданное для лечения и профилактики заболеваний позвоночника. Ролики массируют мышцы вдоль позвоночника, расслабляя их, заставляя позвонки отодвигаться друг от друга. Тепло и вибрация дают дополнительный расслабляющий эффект.

"Результатом применения этого комплексного метода является механическое воздействие, которое выполняется в двух плоскостях (продольная и поперечная). Происходит выпрямление и растяжение позвоночника, устраняются мышечный спазм, защемления сосудисто-нервного пучка, восстановливается нормальная мобильность позвонков и т.д. Оборудование универсально, позволяет индивидуально настроить все параметры, подходит для детей разного возраста. Методика отлично сочетается с массажем, физиотерапевтическими процедурами" - рассказала врач-физиотерапевт Вера Смагина.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.