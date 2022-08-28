Тюменьстат оценит состояние здоровья жителей Тюменской области

Выборочное наблюдение состояния здоровья населения Тюменьстат проведет с 5 сентября по 4 октября. Интервьюеры будут проводить поквартирные обходы. У них будут удостоверения, планшеты для занесения данных.

Для исследования разработано три вида вопросников: в целом для семей, взрослых и детей. Визитеры поинтересуются: насколько граждане удовлетворены медицинской помощью, как питаются, занимаются ли спортом, имеют ли вредные привычки, как оценивают свое самочувствие и самочувствие семьи и т.д.

Как выяснил Вслух.ру, в Тюменской области будет опрошено 648 домохозяйств, в том числе 432 в городах и 216 – в сельской местности. В ХМАО-Югре - 621 домохозяйство, в ЯНАО – 324.

Данные будут использоваться в обезличенной форме и обобщенном виде в рамках реализации федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография". А также будут применяться при разработке мер демографической и социальной политики.