Родители тюменских школьников могут взять выходной 1 сентября

Родители могут в День знаний взять выходной, есть несколько способов как это сделать.

Один из самых распространенных способов – оформление ежегодного отпуска. Получить его можно двумя способами: приурочить к 1 сентября ежегодный оплачиваемый отпуск или взять день за свой счет. Также можно взять в этот день отгул за внеурочную работу в выходной день или вместо оплаты за сверхурочный труд.

Как рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, некоторым льготникам, например, многодетным семьям, предоставляется отпуск в удобное время. Если семья относится к этой категории, то можно использовать эту возможность. Бонус в виде выходного дня есть и у доноров. Им предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной день, взять который можно в любое время, в том числе и 1 сентября, сообщает АИФ-ТЮМЕНЬ.