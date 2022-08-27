В каких сферах в Тюменской области платят больше 100 тысяч рублей в месяц, рассказали тюменцам

Жители Тюменской области в среднем зарабатывают 56 тыс. 986 рублей. Уровень номинальной начисленной зарплаты обнародовал Тюменьстат. С оперативными данными за пять месяцев ознакомился Вслух.ру.

Следует отметить рост средних зарплат в 2022 году. В январе они были на уровне 52,6 тыс. рубля. В марте и апреле зафиксирован максимум — более 60 тысяч рублей. В мае, с учетом праздников, граждане заработали чуть меньше — 57,2 тыс. рубля.

Отметим, что в 2021 году за пять месяцев средняя зарплата превышала 53 тыс. рублей, по итогам 12 месяцев — 55,9 тыс. рубля.

В январе-мае 2022 года самые высокие зарплаты были в сфере добычи полезных ископаемых (155 тыс. 955 руб.), в производстве химических веществ и химических продуктов (150 тыс. 483 руб.), производстве машин и оборудования (128 тыс. 333 руб.), деятельности воздушного и космического транспорта (119 тыс. 563 руб.), научных исследованиях и разработках (112 тыс. 773 рублей).