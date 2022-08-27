Как вести себя на воде, рассказали тюменцам

Снижение температуры воздуха и воды не исключает трагических происшествий на воде – в прошлые годы несчастные случаи происходили и в сентябре, и в октябре. Трагические происшествия на воде происходят также в ноябре и декабре в период тонкого льда. Поэтому профилактическая работа, включающая патрулирование и рейды на водоемах, актуальна не только летом.

С начала года на водоемах на территории региона утонули 35 человек. За аналогичный период прошлого года в Тюменской области утонули 38 человек. Причем, и в прошлом году, и в этом самым опасным для отдыхающих и напряженным для инспекторов месяцем был жаркий июль.

– Главный совет тюменцам – купаться следует только на получивших лицензию водоемах, – и он сохраняет свою актуальность всегда, – рассказал корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" специалист пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев. – Нельзя купаться в незнакомых водоемах. Взрослым не следует купаться на открытой воде, если есть проблемы со здоровьем. Нельзя купаться лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Взрослым ни в коем случае не следует оставлять детей без присмотра – даже не в воде, а на берегу. Потому что все трагические случаи гибели и травматизма детей, связаны с тем, что дети либо уходили купаться одни, либо отдыхали с родителями и исчезали из виду.

Даже в тех случаях, когда очевидцы видели, как дети тонут, и им оказывали помощь – это не всегда приводило к спасению пострадавших. Поэтому правило о том, что взрослым нельзя оставлять детей без надзора, написано жизнью на основании сотен и тысяч трагических происшествий, считает специалист МЧС.

Любителям рыбалки и водных видов спорта необходим спасательный жилет для предотвращения нелепых случайностей, которые могут стоить жизни. В этом году в регионе было несколько случаев, когда переворачивались лодки и взрослые не могли оказать помощь ни себе, ни детям. Не имеет значения, на чем передвигаются люди – на лодке, катере или сапе – неприятность с ними может случиться в любой момент и тогда их может спасти только наличие спасательного жилета. Соблюдая эти правила, люди способны предотвратить трагедии на воде, уточнила Тюменская область сегодня.