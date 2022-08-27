В трех детских садах Тобольска отремонтируют бассейны

16:36 27 августа 2022
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Ведутся отделочные работы, идет процесс устройства теплоизоляционного слоя к фасаду здания, утепление фасадов минеральной плитой, прокладка трубопроводов, шпаклевка стен, сообщает администрация города.

Бассейны в детских садах начали приводить в порядок в 2016 году. За пять лет отремонтировали восемь бассейнов.

В рамках программы "Тобольск настоящий" началась реставрация последних трех в детских садах: № 7, 40-ЦРР в 8-м микрорайоне и в детском саду школы № 6 в микрорайоне Сумкино, сообщила Тюменская линия.

Теги: Тобольск
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