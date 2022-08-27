Как сохранить ребенку зрение, рассказали тюменцам

Проблема миопии или близорукости у детей сегодня в Тюменской области стоит довольно остро. В 2020-2021 годы число детей с этим заболеванием, состоящих на учете в ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер", выросло на 27 %.

По словам заведующей отделением приема детского населения, врач-офтальмолога высшей категории Ирины Доркиной, заподозрить, что ребенок видит плохо, довольно непросто. Поэтому важно проводить своевременное обследование. Есть обозначенные сроки осмотра ребенка у офтальмолога: 1 месяц, 1 год, 3 года, 5-7 лет, а далее в школьном возрасте ребенок должен проходить осмотр у офтальмолога ежегодно.

– Родители могут периодически проверять зрение своих деток в игре: попросить закрыть один глаз, затем второй, рассмотреть вдали какую-то деталь, описать ее. Дети постарше, могут начать наклоняться при письме или рисовании, неохотно читать, щуриться, жаловаться, что устают глаза, или что не видит со школьной доски – это признаки нарушения зрения. Но родитель все равно диагноз не поставит и лечение не назначит – необходимо посетить офтальмолога, – отметила специалист.

И именно врач определит нарушение, его степенно, назначит диагностику и определит тактику лечение.

Для коррекции зрения у детей используются очки, контактные линзы или ночные линзы – ортокератологические. Возрастных ограничений для ношения контактных линз нет, при наличии показаний их могут назначить и грудничкам. Рефракционные операции на глаза выполняются только лицам старше 18 лет, сообщила Тюменская область сегодня.