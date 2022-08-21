Вторую волну экомарафона помощи бездомным животным запустят тоболяки

В сентябре стартует экомарафон "Двойная польза", направленный на переработку вторсырья и помощь бездомным животным. Автором марафона стала руководительница проекта "ЭкоТобольск" Алиса Вагапова.

Победительница грантового конкурса от "Росмолодёжи" Алиса Вагапова запустит вторую волну благотворительного экомарафона "Двойная польза" в рамках проекта "ЭкоТобольск". Участники проекта в течение четырех месяцев будут проводить сбор вторсырья на переработку, а вырученные средства отправят в центр помощи бездомным животным "Право на жизнь". Финал акции планируется на декабрь.

Члены команды "ЭкоТобольск" регулярно проводят эко-дни и своп-вечеринки, где желающие могут получить дополнительные знания о переработке вторсырья и обменять ненужные, но пригодные для использования вещи.

— Мы хотим собрать сильное комьюнити экоактивистов и вместе улучшить окружающую среду насколько это возможно — всё в наших руках. Поэтому мы также стремимся оказывать содействие волонтерскому центру помощи бездомным животным, — прокомментировала Алиса Вагапова, руководительница проекта "ЭкоТобольск" Мегатюмени.