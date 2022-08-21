Вторую волну экомарафона помощи бездомным животным запустят тоболяки

19:24 21 августа 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В сентябре стартует экомарафон "Двойная польза", направленный на переработку вторсырья и помощь бездомным животным. Автором марафона стала руководительница проекта "ЭкоТобольск" Алиса Вагапова.

Победительница грантового конкурса от "Росмолодёжи" Алиса Вагапова запустит вторую волну благотворительного экомарафона "Двойная польза" в рамках проекта "ЭкоТобольск". Участники проекта в течение четырех месяцев будут проводить сбор вторсырья на переработку, а вырученные средства отправят в центр помощи бездомным животным "Право на жизнь". Финал акции планируется на декабрь.

Члены команды "ЭкоТобольск" регулярно проводят эко-дни и своп-вечеринки, где желающие могут получить дополнительные знания о переработке вторсырья и обменять ненужные, но пригодные для использования вещи.

— Мы хотим собрать сильное комьюнити экоактивистов и вместе улучшить окружающую среду насколько это возможно — всё в наших руках. Поэтому мы также стремимся оказывать содействие волонтерскому центру помощи бездомным животным, — прокомментировала Алиса Вагапова, руководительница проекта "ЭкоТобольск" Мегатюмени.

Теги: марафон , Тобольск , экология
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2022