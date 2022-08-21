Тюменский дачник рассказал о том, когда убирать лук

В середине августа дачники начинают убирать лук. Понять приступить к сбору урожая или еще рано можно по внешнему виду растения.

- Шелуха должна подсохнуть хорошо, чтобы между слоями не осталось влаги, - советует опытная огородница Нина Петрова. – Обычно выкладываю лук тонким слоем в ящики и сушу примерно две недели, выношу на улицу в солнечную погоду или держу в хорошо проветриваемом помещении. Не забывайте ворошить луковицы. На ночь заносите домой, чтобы роса не повредила урожаю.

Нина Петрова рекомендует при обрезке лука оставлять шейку длиной 4-6 см. Но если собираетесь плести луковые косы, тогда около 15 см. Не стоит обрезать перо сразу после уборки урожая - в этот момент место среза уязвимо для проникновения возбудителей болезней. У хорошо просушенного лука верхние чешуйки легко отлетают от луковицы, а шейка становится значительно тоньше. Кстати, если оторвали ботву, то луковицу постарайтесь побыстрее употребить в пищу – она испортится. Любое повреждение приводит к загниванию луковиц.

Хранить урожай опытные огородники советуют в подвале или погребе. Если такой возможности нет, тогда прямо в квартире, в тёмном и прохладном месте. Оптимальная температура хранения от 18 до 22 градусов выше нуля. В подвале можно хранить поздние сорта репчатого лука при температуре от -1 до -3°С, сообщает АИФ-ТЮМЕНЬ.