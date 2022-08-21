Как организовывать пикники, рассказали тюменцам

Последний месяц лета торопит людей успеть насладиться теплом и яркими красками природы. Кстати, как раз на следующей неделе в областную столицу вернется летняя жара. Одним из лучших вариантов отдыха в этот прекрасный период становится пикник. Как его организовать и ничего важного не упустить из виду, корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" рассказала специалист по деловому и светскому этикету, персональный и семейный консультант Надежда Харланова.

– Важное правило идеального пикника – красивый вид, радующие глаз пейзажи в зеленой зоне. Пикник должен проходить днем на открытом воздухе: в парке, сквере, на берегу водоема. Лучше в знакомом уже месте, чтобы никакие неожиданности не омрачили отдых. Следует предусмотреть подходящую погоду, изучить краткосрочный прогноз, – напомнила собеседница.

Она обратила внимание на то, что пикник предусматривает походные условия, поэтому лучше все блюда приготовить заранее и упаковать в плетеные корзинки, чемоданчики, переносные холодильники. Также можно воспользоваться одноразовой посудой.

– Моя корзина включает полный набор посуды: тарелки, столовые приборы, фужеры и небольшой холодильник, – поделилась опытом Надежда Харланова.