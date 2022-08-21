Школы и детсады отремонтировали в 6 тобольских селах

В шести населенных пунктах Тобольского района к новому учебному году отремонтировали школы и детские сады. Это образовательные учреждения в селах Ворогушино, Малая Зоркальцева, Бизино, поселке Ингаир, деревнях Нижние Аремзяны и Башкова.
"Всего в Тобольском районе 29 школ и 14 детских садов. Каждое учреждение с выездной проверкой посетили сотрудники межведомственной комиссии, чтобы определить готовность их готовность к учебному году", — сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.
В этом году в Тобольском районе за парты сядут 2 369 школьников, из них 206 — первоклассники, сообщила Тюменская линия.
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