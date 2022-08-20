Педагог Тюменского района – в финале Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям"

Тренер-преподаватель МАУ ДО детско-юношеской спортивной школы №2 Тюменского района Александр Каргин в отрасли спорта с 2005 года. Уже тогда, на третьем курсе института физической культуры, он начал тренировать детей в п. Богандинском. С 2015 года работает тренером и инструктором по волейболу.

С этим видом спорта у Александра многое связано – заинтересовался им еще с 8 класса. В школьные годы, как и все, пробовал себя во многих видах, но к волейболу больше лежала душа.

Про успехи своих воспитанников рассказывает с гордостью. Сборная волейболистов 2007-2008 годов рождения под его руководством заняла второе место на первенстве области, уступив лишь своим постоянным соперникам – спортсменам из Тюмени. Также его ученики становились трехкратными победителями спартакиады образовательных учреждений области. В его секции занимается около 80 детей. Но занимается Александр и со взрослым населением в качестве инструктора.

Сам он призер областных чемпионатов второй лиги и участник первой лиги. Дважды принимал участие во всероссийских сельских играх, где команда занимала 4 место.

Во всероссийском конкурсе "Сердце отдаю детям" Александр участвует уже третий раз начиная с 2018 года. Но все предыдущие года доходил только до регионального уровня, где занимал 2 и 3 место. В этом году на областном этапе жюри отметили его потенциал и предложили участвовать в заочном туре финала самовыдвиженцем.

Сначала хотел дойти хотя бы до заочного этапа, показать умения и навыки. Сейчас, конечно, большое желание взять призовое место. Понимаю, что будет тяжело – конкуренция большая, но главное – есть надежда и воля. Будем стараться, – делится Александр своими целями на финальные испытания.

Соревноваться за победу в финале в номинации "Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности" будут 10 педагогов. Сейчас Александр Каргин готовится к испытаниям. Волнительным представляется проведение мастер-класса. В отличие от будней педагога, свои умения надо будет продемонстрировать не для детской аудитории, а для взрослых коллег. Поэтому важно продумать его проведение до мелочей. К счастью, Александру есть к кому обратиться за советом: заместитель директора спортивной школы №2 Тюменского района Ольга Комиссарова вела его от районного конкурса и до нынешнего всероссийского этапа и активно поддерживала.

Финал конкурса пройдет в Красноярске с 19 по 23 сентября.