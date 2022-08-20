На образовательный заезд "Тавриды" приглашают тюменских артистов и режиссеров

До 28 августа можно подать заявку на образовательный заезд "Сложности = возможности". Участники пройдут тематические обучающие лекции по театральному направлению и живописи, а также посетят практические занятия. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Таврида.Арт.
Заезд форума "Таврида" пройдет с 4 по 10 октября в Крыму. К участию в образовательном заезде приглашаются артисты, режиссеры и художники-постановщики уличных театров и цирка, академические художники, графики и живописцы в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает Мой-портал.ру.
В Медиацентре молодежной политики Тюменской области, для этого необходимо подать заявку на одно из направлений, выполнить творческое задание и записать видеовизитку.
"Сложности = возможности" состоит из 4 арт-школ:
— уличный театр и цирк — участники пройдут лаборатории-коллаборации под руководством цирковых и драматических режиссеров, научатся жонглированию и принципам клоунады, а также проведут эксперимент по постановке уличного спектакля;
— академическая живопись — эксперты направления обучат классическим художественным приемам, владению формой и инструментом;
— управление творческими проектами — поможет изучить варианты креативного подхода к разработке социальных проектов для молодежи. Участники освоят методы наставничества и его эффективность для развития культуры проектного менеджмента среди молодежи;
— международная арт-школа "Здравствуй, Россия!".
Результаты экспертного отбора станут известны 19 сентября.
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