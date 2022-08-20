На образовательный заезд "Тавриды" приглашают тюменских артистов и режиссеров

До 28 августа можно подать заявку на образовательный заезд "Сложности = возможности". Участники пройдут тематические обучающие лекции по театральному направлению и живописи, а также посетят практические занятия. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Таврида.Арт.

Заезд форума "Таврида" пройдет с 4 по 10 октября в Крыму. К участию в образовательном заезде приглашаются артисты, режиссеры и художники-постановщики уличных театров и цирка, академические художники, графики и живописцы в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает Мой-портал.ру.

В Медиацентре молодежной политики Тюменской области, для этого необходимо подать заявку на одно из направлений, выполнить творческое задание и записать видеовизитку.

"Сложности = возможности" состоит из 4 арт-школ:

— уличный театр и цирк — участники пройдут лаборатории-коллаборации под руководством цирковых и драматических режиссеров, научатся жонглированию и принципам клоунады, а также проведут эксперимент по постановке уличного спектакля;

— академическая живопись — эксперты направления обучат классическим художественным приемам, владению формой и инструментом;

— управление творческими проектами — поможет изучить варианты креативного подхода к разработке социальных проектов для молодежи. Участники освоят методы наставничества и его эффективность для развития культуры проектного менеджмента среди молодежи;

— международная арт-школа "Здравствуй, Россия!".

Результаты экспертного отбора станут известны 19 сентября.