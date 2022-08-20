Бесплатную диагностику можно пройти в Центре здоровья тюменской больницы

Медики Центра здоровья на базе тюменской областной больницы №19, за семь месяцев 2022 года обследовали более 8000 человек, сообщила Людмила Гринфельд, пресс-секретарь Областной больницы №19.

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Жители Тюменского, Заводоуковского, Исетского, Нижнетавдинского, Упоровского, Ялуторовского и Ярковского районов смогли бесплатно пройти комплексное обследование как на базе центра здоровья, так и с помощью выездных бригад.

Более трех тысяч жителей Тюменского района в 2022 году обследовались здесь на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Часть из них направлены к профильным специалистам. Участники профосмотров прошли также другие виды исследований. В том числе оценили состояние сердца на кардиовизоре (компьютеризированная система, проецирующая на экран полноцветную проекцию сердца).

Другой уникальный аппарат — биоимпедансметр – определяет состав тела человека: сколько в организме воды, жира и мышц, и дает рекомендации, что нужно делать, чтобы привести его в норму. Определяют в центре также жизненную емкость легких (с помощью спирометра), пульс и уровень кислорода в крови (на пульсоксиметре). В результате исследований у более 500 человек выявлено повышенное давление, свыше 1500 человек имеют избыточный вес, более 2000 человек нуждаются в коррекции и контроле питания. Каждый пациент по результатам обследования получил краткую консультацию специалиста и был записан на бесплатный прием в центр здоровья для более углубленной диагностики.

- Жители всех районов в зоне действия ОБ № могут бесплатно проверить свое физическое состояние в центре, - пояснил главврач больницы Мигран Мартиросян. - Это – возможность значительно повысить продолжительность жизни, ее качество.