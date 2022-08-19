На берегу Туры в субботу будет бой

В Тюмени воспроизведут события Великой Отечественной войны. Масштабная реконструкция состоится 20 августа на берегу реки Туры в парке "Заречный".

Участники повторят начало Свирско-Петрозаводской операции (21 июня - 9 августа 1944 года на реке Свирь), в которой участвовала 65-я стрелковая дивизия, сформированная в Тюмени.

Программа:

▫️14:30 — выставки страйкбольной техники и ретро автомобилей, полевая кухня;

▫️15:30 — торжественное открытие;

▫️16:00-16:40 — реконструкция;

▫️16:40-18:00 — концерт.