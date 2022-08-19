На берегу Туры в субботу будет бой

В Тюмени воспроизведут события Великой Отечественной войны. Масштабная реконструкция состоится 20 августа на берегу реки Туры в парке "Заречный".
Участники повторят начало Свирско-Петрозаводской операции (21 июня - 9 августа 1944 года на реке Свирь), в которой участвовала 65-я стрелковая дивизия, сформированная в Тюмени.
Программа:
▫️14:30 — выставки страйкбольной техники и ретро автомобилей, полевая кухня;
▫️15:30 — торжественное открытие;
▫️16:00-16:40 — реконструкция;
▫️16:40-18:00 — концерт.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru