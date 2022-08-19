Тюменские школы перейдут на единую информационную платформу

Единая образовательная платформа "Моя школа" объединит тюменских учителей, учеников и родителей в этом учебном году. В систему интегрируют электронный школьный дневник, облако для хранения и работы с документами, библиотеку цифрового образовательного контента и многое другое.

"Платформа "Моя школа" должна закрыть те потребности учителей, учеников и родителей, которые существуют сегодня, и сделать процесс публикации и поиска нужной и важной информации максимально удобным и комфортным. Работа в системе, где будет собрано всё необходимое, значительно сэкономит время всех участников образовательного процесса", — считает учитель начальных классов тюменской школы №37 Анна Плетнева.

Благодаря ФГИС "Моя школа" ученики получат возможность всегда иметь под рукой расписание и домашнее задание, доступ к качественному цифровому контенту, а также к банку тестов для самодиагностики. Родители смогут же контролировать учебный процесс ребёнка, участвовать в родительских собраниях онлайн и главное — быть уверенными в качестве цифрового контента.

"Думаю, что "Моя школа" поможет решить эту проблему — ведь все проверенные образовательные материалы будут собраны в одном месте, а родители будут уверены в их качестве", — делится Яна Павлова, мама второклассника.

Платформа заработает с 1 сентября в 15 пилотных регионах, в том числе и в Тюменской области, а с 1 января 2023 года к ней подключат все школы страны. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, суперсервис создаст все условия, чтобы дети и родители могли без лишних проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил.