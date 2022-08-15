Тюменские студенты развивают косплей в Тюменской области

Студенческая команда SCF проводит мероприятия для молодежи, увлекающейся косплеем и к-поп культурой. Для реализации идей команда организаторов участвует в грантовых конкурсах и молодежных форумах.

Студенты Роман Илларионов, Владислав Ню и Лилия Буянова объединились в команду SCF и начали развивать косплей-направление в Тюменском регионе. Ребята поучаствовали в Областном студенческом форуме, где получили грант на конкурсе "Моя идея" на реализацию мастер-классов. Студенты провели серию обучений по изготовлению костюмов, а на фестивале ко Дню молодежи "Лови волну" на набережной у "Конторы пароходства" организовали косплей-направление, сообщила Комсомольская правда-Тюмень.

Руководитель команды Роман Илларионов принял участие в грантовом конкурсе молодежного форума Уральского федерального округа "УТРО". Он представил проект Students cover fest, который включает в себя проведение фестиваля танцевальных коллективов и косплея, мастер-классов по к-поп хореографии.

— Косплей — молодежное течение, в котором авторам нужна активная поддержка. Многие из них не всегда видят пути творческого и профессионального развития. Организация официальных мероприятий поможет молодым людям влиться в социум и презентовать свое творчество широкой аудитории и профессиональному сообществу, — поделилась своими мыслями Лилия Буянова, студентка ТюмГУ.