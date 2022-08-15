Промежуточные итоги работы подвели дорожники Голышманово

Около сорока муниципальных миллионов рублей потратят на капремонты грунтовых дорог в семи переулках поселка Голышманово. Общая их протяжённость — больше полутора километров.

- В двух переулках, традиционно, уложили железобетонные плиты, а в четырёх — асфальт, - комментирует начальник местного участка ДРСУ-4 Эдуард Кутырев - Впервые попробовали так сделать из-за того, что эти переулки слишком узкие, с плотной застройкой и большим количеством коммуникаций. Там неудобно работать нашей крупногабаритной технике с громоздкими плитами. Позже возьмёмся за строительство дороги в переулке Ишимском — самом протяжённом и затратном в текущем сезоне.

Также по муниципальному контракту, дорожники защебенили по 500 метров дорог на сельских территориях округа. На двух центральных улицах посёлка Голышманово устранили колейность, образовавшейся за годы интенсивной эксплуатации дорожного полотна. Позже сделают два небольших тротуара и займутся устройством автобусных павильонов, сообщает Мегатюмень.

Эдуард Кутырев сообщил, что по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" капитально отремонтируют четырёхкилометровый участок дороги областного значения Тюмень – Аромашево. Сейчас там идут работы. Также голышмановские дорожники реализуют два областных контракта – строят дорогу Гладилово-Скарединка и на подъезде к деревне Боровлянке. Практически весь июль они укладывали верхний слой полотна на участке дороги со 190-го по 198-й километр федеральной автотрассы Тюмень - Ишим -Омск. По проекту, обустроили съезды и расширение дорожного покрытия.