Детям Донбасса и в Успенский дом-интернат могут отправить книги тюменцы

В Тюмени отделение "Молодой Гвардии" запустило благотворительную акцию – сбор книг для постояльцев Успенского дома-интернета.

Также молодогвардейцы собирают образовательные материалы и учебники для жителей освобожденных территорий Украины. Часть собранной литературы передадут в школы и библиотеки ДНР и ЛНР. Отметим, что будут приниматься книги с выпуском не ранее 2012 года.

– Очень важно правильно подбирать книги в соответствии с возрастом и интересами ребенка. Наш сбор поможет получить юным читателям доступ к современной литературе и новым изданиям. Чтение интересной, красочной книги – радость для каждого ребенка, – считает Владимир Соколов, заместитель руководителя ТРО ВОО "Молодая Гвардия".

Кроме того, жители Тюменской области продолжают собирать книги для ребят из Донецкой и Луганской народных республик в рамках федеральной акции "Дети – детям".

В информационном центре регионального правительства напомнили, что передать рассказы, сказки, повести, сборники произведений все желающие могут до 21 августа. Точки сбора книг работают по всей области. В Тюмени принести литературу можно во

Дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46), центр "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а и ул. Амурская, 150), а также в региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (пр. Солнечный, 10/1), сообщила Тюменская область сегодня.