Верующие тюменцы освящают в храмах мед и урожай

14 августа начнется Успенский пост. Его ласково называют Спасовкой благодаря трем радостным праздникам в честь Господа Иисуса Христа. Первый Спас – медовый, праздник пчеловодов. К празднику обычно идет медосбор и начинаются медовые ярмарки. Верующие пекут медовые пряники, рулеты, булочки с маком и медом.

С Медового Спаса начинается двухнедельный пост в честь великого праздника Успения Пресвятой Богородицы, он продлится по 27 августа. Как правило, те, кто постится, исключают из питания продукты животного происхождения.

Главным угощением второго Спаса (19 августа) станут яблоки – наливные, золотые, "молодильные". В этот день в тюменских храмах освящают яблоки и другие плоды, в том числе виноград, который успешно выращивают многие дачники. Кстати, садоводы довольны и нынешним урожаем яблок, значит, плодов хватит не только себе, но и добрым людям.

На третий Спас в храмах освящают зерно или орехи. Ореховый (Хлебный, Холщовый) Спас или день Спаса Нерукотворного отмечается 29 августа. Раньше из освященного зерна пекли хлеб и угощали им соседей и нуждающихся. С концом августа в Церкви завершается по старому стилю богослужебный год.

- Жизнь русского народа издревле была неразделима с верой, – рассказал корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" священник Максим Ильиных, преподаватель и регент хора Тобольской духовной семинарии, руководитель отдела культуры Тобольской епархии. – Не оставались без внимания и житейские нужды: зимой - освящение воды, весной - благословение посевов, ближе к осени – благодарение и освящение урожая. Такое устройство жизни с правильно расставленными приоритетами делало русского человека стойким, крепким, мудрым и добрым, сообщила Тюменская область сегодня.