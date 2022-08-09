Научная библиотека ко Дню области проведет несколько мероприятий

Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Менделеева приготовила обширную программу празднования Дня области.

В главном корпусе учреждения открыта специальная выставка "Традиционное искусство народов Тюменской области".

12 августа в 11:00 в Специальной библиотеке для слепых покажут театрализованное представление по сказке П.П. Ершова "Конёк-Горбунок" от литературного клуба "Живое Слово".

14 августа на Площади 400-летия Тюмени библиотека приглашает на интерактивную площадку в шатре арт-пространства.