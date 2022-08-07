Продовольственную безопасность области и страны обеспечивают Упоровские аграрии

На тюменских полях началась уборка овощей ранних сортов созревания. Картофель, капусту, свеклу, лук, салат сельхозпроизводители поставляют не только в местные торговые сети и объекты социальной сферы – образовательные учреждения, детские сады, пришкольные лагеря, но и на межрегиональные и даже заграничные рынки. Тем самым тюменские земледельцы обеспечивают продовольственную безопасность области и страны в целом.

Первыми к уборке картофеля в регионе приступили упоровские аграрии – агрофирма "КРиММ".

– Если обычно урожайность раннего картофеля составляет 30 т/га, то в этом году она порядка 40 т/га. Ранний картофель мы не храним, а сразу же реализуем, поэтому земляки могут быть уверены, что употребляют в пищу свежую, вкусную, только что убранную с полей овощную продукцию, – пояснил агроном хозяйства Сергей Погадаев

И если уборка второго хлеба происходит исключительно механизированным способом, то капусту ранних сортов срубают вручную. Бригада из 20 человек выходит в поле в 6 утра, чтобы до 14 часов (когда становится слишком жарко), выполнить нужные нормативы.

Специалисты агрофирмы признаются: богатой урожайности картофеля и овощей невозможно добиться без полива. При влажности почвы менее 70 процентов к работе подключаются круговые поливальные машины. Хозяйство внедряет на полях систему точного земледелия, когда картофель и овощи при посадке располагаются идеально ровно, чтобы не допустить повреждения корней при дальнейшей обработке.

На предприятии следят за тем, чтобы почва не "беднела". Кроме калия, азота и фосфора широко применяют торф.

Результат научно-обоснованного подхода к обработке пашни впечатляет.

Для агрофирмы стало нормой урожайность 45 т/га для продовольственного и 25 т/га для семенного картофеля, сообщила Тюменская область сегодня.