Тюменцам рассказали, когда появятся астраханские арбузы

Зрелые арбузы поступают в продажу уже в июле. Они заметны от неспелых собратьев сразу: имеют сухой кончик, желтое пятнышко на боку и темная паутинка на кожуре.

- Этот метод в выборе классических арбузов меня не подводит, – рассказывает диетолог, врач-гастроэнтеролог Марина Сторожок.

Она отмечает, что в продаже бывают арбузы разных сортов. Например, с темно-зеленым окрасом без косточек или с желтой мякотью. К таким сортам ее метод выбора не подходит. Но обычно такие сорта всегда вкусные и сладкие. При этом вкус желтой ягоды вполне арбузный, неизмененный.

Продавец фруктов и ягод Евгений Хохрин к сказанному диетологом добавляет, что спелый плод можно выбрать по глухому треску.

– Можно зажать арбуз в руках и сдавить его. Или постучать ладонью. Если слышен характерный гулкий звук, то ягода спелая. Когда арбузы переспевают, они даже лопаются. При выборе неважно, какого размера плод. Как небольшие, так и крупные арбузы одинаково хорошо созревают, если им достаточно солнца, – делится Евгений.

Он говорит, что сейчас в Тюмень, арбузы везут, в основном, из Азербайджана. В конце августа начнут поступать астраханские.

– Арбуз обладает мочегонным эффектом. Помимо того, что вы не сможете полноценно выспаться, утром можно проснуться с отеками. Поэтому лучшее время употребления – утро и день, – предупреждает Марина Сторожок.

Она говорит, что арбуз – низкокалорийный продукт. В 100 граммах всего 30 калорий, в основном ягода состоит из клетчатки, воды и углеводов: глюкозы, фруктозы, сахарозы и витаминов А,В6, С. Белков и жиров в арбузе нет.

В умеренных количествах арбузы смело можно есть людям с диабетом. Огромная ягода благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, почки, мочевой пузырь, сообщает Тюменская линия.