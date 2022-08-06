В Аромашево построят два арочных зернохранилища

Два арочных зернохранилиша на 1,8 и 2 тысячи тонн строит агрохолдинг "Аромашевский" в Аромашевском районе. Кроме них на территории старого хлебоприемного предприятия ремонтируют действующий склад, установлен забор, а реконструкция весовой завершится к началу уборочной кампании, сообщает администрация муниципалитета.

Площадку посетил глава района Игорь Власов. Управляющий агрохолдинга Сайран Кондян рассказал о ходе работ на объектах социальной инфраструктуры. Уже отремонтированы столовая, административное здание.

Агрохолдинг зашел в район в 2020 году. Арочные склады, и реконструкция новой для него площадки для хранения зерна являются частью стратегии развития сельхозпредприятия. К уборочной кампании планируют сдать первый склад. Он уже смонтирован, делают опалубку для заливки пола. Потом приступят к возведению второго, а в целом должно построено четыре склада под хранение зерна. Весовую полностью перестроили, установили новое оборудование. Модернизация ведется активно", - рассказала начальник управления сельского хозяйства районной администрации Светлана Волкова.



Агрохолдинг на территории района занимается выращиванием зерновых и технических сортов. В этом году засеяно 3,5 тыс. га с парами. Сельхозпредприятие также вводит в оборот пашню залежную: в прошлом году - это 4 тыс. га таких земель. В текущем, участок частично засеяли, плюс началась разработка дополнительных площадей. Вместе с этим развивается и инфраструктура для хранения зерна, сообщила Тюменская линия.