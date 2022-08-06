Тюменские студенты приняли участие во всероссийском форуме "Территория смыслов"

С 25 июля по 1 августа члены Студсовета прошли обучение в Солнечногорске на всероссийском форуме. На смене "Управление" представили промежуточный рейтинг Ассоциации молодежных правительств. Студенческий совет Тюменской области вошел в топ-10 команд Российской федерации.

Тюменцы поучаствовали в панельных дискуссиях по управленческой стратегии и построению карьеры, прошли обучающие мастер-классы по современному лидерству. По итогу работы всех сообществ появился готовый продукт — техническая карта по развитию университетского кампуса в городской среде.

— Я впервые участвовал в "Территории Смыслов" и даже не думал, что всё пройдет настолько хорошо. Нас было более 600 человек. Я рад, что организаторы составили для нас такую разнообразную, насыщенную программу, и сделали форум не только образовательным, но и развлекательным. Мне больше всего запомнились турнир по волейболу от АССК и выступление "Лиги StandUp", — рассказал о своих впечатлениях Влад Ню, член Студсовета Тюменской области.

— Мы перенимали опыт старших коллег. На лекции участникам форума рассказали об опыте Тюмени в области взаимодействия с национальными диаспорами. Было безумно приятно видеть реакцию аудитории, ведь те вещи, которые стали совершенно привычными для жителя Тюмени, оказывается, поражают даже представителей городов-миллионников, — рассказала Елизавета Кубышкина, член Студенческого совета Тюменской области корреспонденту АиФ - Западная Сибирь.