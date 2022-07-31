Абатских женщин будут обследовать на современном оборудовании

В Абатскую районную больницу, филиал Областной больницы №4 (г. Ишим) поступил новый цифровой биопсийный маммограф "Маммо-5МТ". Это первый такой аппарат в медучреждении. Установлен он в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь Областной больницы № 4.

За первый день работы маммографа специалисты провели семь обследований. Оборудование порадовало своей новизной, удобством, быстротой исследования, низкой дозовой нагрузкой на пациента и малой компрессией. Кроме того, аппарат делает снимки высокого качества, с хорошим разрешением.

- Это важное событие, которого так долго ждали жительницы Абатского района, - поделился заведующий Абатской районной больницей Юрий Лагунов. - Ранняя диагностика позволяет выявить и предупредить заболевание на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Маммография обнаруживает образования размером от двух милиметров. Выявление патологии на такой стадии сводит к нулю распространение опухоли, дает шанс на ее удаление и сохранение молочной железы.

Плюсами нового оборудования специалисты райбольницы называют цифровое качество и быструю связь с единой рентгенологической системой области. Все снимки автоматически загружаются в единую базу данных. Любой врач, подключенный к системе, может описать их со своего рабочего места. Еще одно преимущество нового оборудования - это проведение биопсии. Забор анализов проводится при назначении врачом.